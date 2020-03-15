В Тюменской области удовлетворяется потребность всех граждан в социальных услугах

Директор Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района Наталья Нестерова приняла участие во встрече тружеников социальной сферы села с председателем Совета Федерации Валентинов Матвиенко. Специалист презентовала достижения Тюменской области по работе с населением, в том числе на сельской территории.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, Наталья Нестерова, выступая перед участниками встречи, отметила что в регионе большая часть – сельские территории, а одним из самых плотно заселенных районов области является Тюменский район. Комплексный центр Тюменского района работает со всеми категориями граждан – несовершеннолетними гражданами, семьями с детьми, пожилыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. Им помогают справиться с жизненными трудностями. Ежегодно услугами специалистов центра пользуются более 80 тысяч жителей района.

По мнению руководителя центра, именно благодаря широкому развитию различных форм работы с людьми, в регионе удовлетворяется потребность в социальных услугах всех граждан, в том числе и живущих в отдаленных сельских территориях.

Отметим, Приказом Министерства труда и социальной защиты России за образцовое выполнение должностных обязанностей и безупречную работу Наталье Нестеровой объявлена благодарность.

В свою очередь, Валентина Матвиенко напомнила, что в послании Федеральному Собранию президент России поставил задачу серьёзного обновления в сфере социальной политики. Результатом этой работы должен стать рост благосостояния граждан, преодоление бедности, создание комфортных условий для рождения и воспитания детей.