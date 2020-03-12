Участниками Студвесны могут быть не только студенты

10 марта открылся приём заявок на Юбилейный областной фестиваль "Студенческая весна". Впервые за его историю стать участником может не только студент: в честь юбилея организаторы предлагают выпускникам снова выйти на сцену и подготовить собственную концертную программу. А также все желающие смогут выступить на вечерних мероприятиях.

До 25 марта тюменцы могут зарегистрироваться на сайте студвесна72.рф. Заявки на "Концертные программы" принимаются до 5 апреля.

— "Студенческая весна" объединила уже не одно поколение студентов. В этом году мы хотим подчеркнуть значимость создания таких условий для самореализации молодого человека. Поэтому призываем делиться знаниями с нынешними участниками выпускников, которые студенческие годы давно пережили и с точки зрения своего опыта могут дать честную оценку того, какую роль фестивал сыграл в их жизни, — поделилась Анастасия Егорова, исполнительный директор XXV областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени.

В этому году главные события фестиваля пройдут с 3 по 18 апреля и объединят более трех тысяч участников и выпускников. Финальной точкой станет большой гала-концерт с участием федерального хедлайнера на ледовой арене "Дворца спорта".

В конкурсной программе за главный приз фестиваля — возможность представлять область на "Российской студенческой весне" — по-прежнему могут бороться только учащиеся средних и высших профессиональных учебных учреждений. Допустимый возраст индивидуальных исполнителей — от 16 до 25 лет, творческие коллективы на ⅓ могут состоять из участников 26-30 лет. Творчество студентов оценят 35 экспертов в 43 номинациях, по шести традиционным концертным направлениям — музыкальное, театральное, мода, танцевальное, оригинальный жанр, концертные программы и четырем неконцертным — медиа, видео, интеллектуальные игры, научно-техническое творчество.

Фестиваль состоит из кастингов, вечерних программ, арт-лабораторий и финальных шоу по каждому направлению. На кастингах жюри оценивает номера, а федеральные эксперты определяют участников гала-концертов. На вечерних программах студенты могут общаться и обмениваться опытом. На арт-лабораториях идет подготовка к финальным шоу.

На официальном сайте открыт спецраздел "Однажды в Студвесне" — в котором тюменцы рассказывают, как фестиваль повлиял на их жизнь. Уже можно почитать воспоминания певицы и выпускницы "Фабрики звёзд" Елены Кукарской или участницы проекта "Танцы на ТНТ" Алёны Фролочкиной. Историей своего участия может поделится любой желающий, заполнив анкету на сайте. Также организаторы собирают архивные фото и видео. Их можно отправить социальные сети или на почту info@studvesna72. Из них будет сформирована "Галерея" с историей фестиваля студенческого творчества.

Справка:

Впервые в Тюмени "Студенческая весна" прошла в мае 1994 года. Потом был перерыв и с 1996 она проходит регулярно. На "Российской студенческой весне" делегация Тюменской области принимает участие с 1998 года и регулярно попадает в тройку сильнейших по сумме призовых мест. В 2019 году тюменцы стали Лауреатами 1 степени в ключевом направлении фестиваля "Региональные программы" с концертом "Стояние на реке Угре" и вторыми в общекомандном зачете.

Студенческая весна сыграла важную роль в выборе профессии многих известных тюменцев. "Мисс мира – 2008" Ксения Сухинова во время учёбы в Тюменском государственном нефтегазовом университете впервые попробовала себя в роли модели: выступила в номинации "Театр мод". В 2001 году певица Елена Кукарская была единственным представителем Тюменского государственного института культуры. Также участниками фестиваля были певец Алексей Чумаков, актеры команды КВН "Союз" и многие другие. Прочитать истории успешных выпускников весны можно на сайте студвесна72.рф. Познакомиться с положением Юбилейного фестиваля "Студенческая весна" можно в социальных сетях.