Водителя, прокатившегося задним ходом по улице Республики, привлекли к ответственности

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя, который выложил в социальную сеть ролик, где он двигается на Kia Rio по улице Республики задним ходом.

"25-летний тюменец продемонстрировал полное пренебрежение к нормам закона. Однако, когда его задержали инспекторы полка ДПС ГИБДД, показную "смелость" как рукой сняло: молодой человек удалил видео и попытался переложить ответственность на бывшего хозяина автомобиля", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Как выяснилось, с начала этого года молодой человек уже 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе 4 раза за тонировку, не соответствующую государственный стандартам.