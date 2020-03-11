Историки изучили пенсионную систему Тобольской губернии

Историки Тюменского государственного университета исследовали систему организации пенсионного обеспечения служащих Тобольской губернии в XIX – начале XX веков.

По словам ученых, законодательное оформление прав служащих гражданских ведомств начинается в XIX веке и связано с реформами центрального и местного управления и ростом бюрократического аппарата.

"Для пенсионного обеспечения чиновников того периода была характерна зависимость пенсионного оклада от размера годового жалования, занимаемого чина и стажа гражданской службы. Полный пенсионный оклад был предусмотрен за 35-летний срок службы"", — рассказывает доцент Ирина Яркова.

По данным историков, в 1843–1860 годах в Тобольской губернии проживало 30 пенсионеров, ранее служивших в Тобольской губернской почтовой конторе. Уездный почтмейстер получал пенсию в размере 120 руб. 61 коп., а губернский секретарь – 28 руб. 59 коп.

В 1897 году в Тобольской губернии проживало 53 пенсионера — служащих в отставке, в 1899 году их число увеличилось до 80 человек. Помимо чиновников, в Тобольской губернии получали пенсию врачи, учителя, служащие банка, пожарной охраны, Сибирской железной дороги и вольнонаемные служащие по казенной продаже питей, сообщили исследователи, приводит данные исследования пресс-служба ТюмГУ.