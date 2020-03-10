В Тюмени наградят лучших учителей

Итоги городского конкурса "Педагог года — 2020" подведут в Тюмени 12 марта во дворце культуры "Нефтяник". Участниками очного этапа стали 68 педагогов детских садов и школ.

В этом году они соревновались в шести номинациях: "Учитель года", "Воспитатель года", "Педагог-психолог года", "Учитель-дефектолог года", "Педагогический дебют" (учитель), "Педагогический дебют" (дошкольное образование).

В отрасли спорта и молодежной политики свои знания и опыт продемонстрировали 15 педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей. Конкурсанты представили программы по следующим направлениям: английский язык, театр, декоративно-прикладное искусство, техническое моделирование, рукопашный бой, дзюдо, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо.

Специалисты в области культуры на конкурсе провели самопрезентацию "Я и мое призвание", защиту программ и проектов, а также открытые уроки с учениками в формате деловой игры. 19 участников выступили в 4 номинациях: "Лучший педагог (преподаватель) дополнительного образования", "Лучший библиотекарь", "Лучший специалист культурно-досугового учреждения по организации мероприятий" и "Лучший руководитель клубного формирования учреждения культуры", сообщает департамент образования администрации города Тюмени.