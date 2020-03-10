Тюменская молодежь проведет 25-ю Студвесну

В апреле в Тюмени пройдет 25-й по счету фестиваль "Студенческая весна". О том, какими нововведениями организаторы порадуют участников и зрителей в этом году, станет известно 15 марта. В молодежном театральном центре "Космос" пройдут два брифинга: обсуждение положения и пожеланий по проведению мероприятий с руководителями вузов и ссузов (начало в 13:00) и ознакомительный разбор конкурсных номинаций с оформлением заявок (начало в 15:00).

Встреча состоится в рамках Школы студенческой весны, которая стартовала в прошлом месяце.

Весь февраль будущие участники проходили подготовку к главному событию студенческого творчества: 300 человек посетили 17 мастер-классов, 8 конференций, пообщались с 18 экспертами федерального и регионального уровня. В марте им предстоит доработать и усилить номера, встретится с тремя экспертами федерального уровня.

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Впервые областная "Студенческая весна" прошла в мае 1994 года. В 1995 был сделан перерыв, с 1996 она проходит регулярно. В этом году тюменский фестиваль студенческого творчества пройдет юбилейный 25-й раз. В честь юбилея на сайте студвесна72.рф выпускники делятся историями успеха. В специальном разделе уже можно найти истории певицы Елены Кукарской, первой мисс Российской студенческой весны Алёны Фролочкиной и продюсера федеральных кинокартин Андрея Зубова. Поделиться своим опытом может любой желающий.

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