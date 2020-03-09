Тюменские пенсионеры ведут активный образ жизни

Региональный проект "Старшее поколение" успешно реализуется в Тюменской области. В 2019 году пожилые тюменцы активно осваивали новые профессии и занимались спортом, запланированные показателю по вовлечению в программу составили более 100%.

Все больше пенсионеров занимается физической культурой и спортом. Они присоединяются к организованным группам, в том числе со спорторганизаторами, а также тренируются самостоятельно. Одним из самых популярных видов спорта является скандинавская ходьба.

Набирает популярность "социальный туризм". В 2019 году это направление охватило 110 тысяч пожилых граждан, рост составил 35%. В рамках проекта проводятся познавательные экскурсии с изучением истории. Общение и прогулки оказывают благотворное воздействие на здоровье.

Около 4,5 тыс. граждан старшего поколения освоили компьютерную грамотность, более 2 тыс. из них – в рамках программы "Расширяя горизонты". 1652 человека пенсионного и предпенсионного возраста нашли работу при содействии службы занятости, пишет "Вслух.ру".

В 2019 году было проведено социологическое исследование, в котором приняли участие более 3 тыс. граждан пожилого возраста. На основании результатов сделан вывод о том, что перечень социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста, является достаточным и обеспечивает основные их потребности.