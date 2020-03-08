Школа инновационных проектов открылась на базе медицинского вуза в Тюмени

Школа инновационных проектов появилась на базе Тюменского государственного медицинского университета. Эта площадка дает возможность студентам-медикам научиться оформлять свои проекты на грантовые конкурсы.

Здесь будущим специалистам расскажут, как грамотно оформлять и защищать свои проекты на грантовых конкурсах регионального и всероссийского уровней. Первые лекции провели сразу на церемонии открытия. Перед слушателями выступил студент третьего курса ТИУ Михаил Комаров с темой "Сколько нужно денег, чтобы идея стала реализованным стартапом". Затем его сменил студент первого курса ТюмГУ Артем Старокоров, который раскрыл секреты запоминающихся выступлений.

Идея создания Школы инновационных проектов появилась недавно. Инициативу поддержал отдел грантов и инноваций ЦСиМН.

"В октябре 2019 года мы с командой Центра студенческой и молодежной науки участвовали в съезде Федерации молодых научных обществ в Самаре. Коллеги по медицинским вузам рассказали нам про свои грантовые школы, благодаря которым они получают средства для своих инновационных проектов. Мы подумали, что в Тюмени такая школа тоже нужна, - прокомментировала один из кураторов проекта Анастасия Абрамова.