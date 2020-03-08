В школах Тюменской области провели военно-патриотическую акцию

Месячник военно-патриотического воспитания провели в школах Тюменской области в рамках Года памяти и славы. Акция включала спортивные, культурные мероприятия, творческие конкурсы, экскурсии и добровольческие проекты.

Как сообщили в областном департаменте образования и науки, в Бердюжском проходили соревнования по волейболу, футболу, лыжные гонки, спортивные эстафеты на свежем воздухе, концертная программа "А ну – ка, парни!", конкурс рисунков, конкурс строевой песни, экскурсии в школьный музей, помощь ветеранам, информационные блоки на классных часах, библиотечные уроки. Завершила акцию в районе спортивно-военизированная эстафета.

Школьники Ялуторовского района приняли участие в "Экспедиции Памяти", маршрут которой пролегал через Исетский, Ялуторовский, Ярковский, Тобольский районы. Пробег стартовал от Бердюгинской школы. Туда прибыли автобус с ветеранами и снегоходчики. В стенах школы гостей встретил глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг. Для участников экспедиции

провели экскурсию по школе, познакомили гостей с выставкой и работой центра образования "Точка роста".

В Викуловской школе на классном часе "Разговор о папе" ученики встретились с настоящим пограничником. Гость рассказал о военной форме пограничника, о знаках отличия, о том, как проходила его служба на одной из застав советско-китайской границы, ответил на многочисленные вопросы об армейских буднях.