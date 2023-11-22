Тюменка покорила "Белым танцем" участников патриотического фестиваля в Уфе

В рамках Межрегионального "Кубка Защитников Отечества" в Уфе прошел патриотический фестиваль, Тюмескую область на нем успешно представила Ирина Володина - жена участника СВО, социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества".

"Невероятная энергетика, изумительный вокал и трогательная песня "Белый танец" ("Афганский вальс") покорили публику, и Ирину пригласили на торжественное закрытие Кубка. Конечно, на фестивале Ирину поддерживали наши спортсмены", - отметили в пресс-службе тюменского филиала фонда "Защитники Отечества".

В патриотическом фестивале среди ветеранов специальной военной операции, членов их семей и семей погибших защитников приняли участие представители 13 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов, а это более 70-ти участников, которые выступили перед зрителями с музыкальными произведениями на патриотическую тематику, как известных авторов, так и собственного сочинения. Его организаторами выступили Правительство Республики Башкортостан и Общероссийская общественно-государственная организация "Ассамблея народов России" при поддержке Фонда "Защитники Отечества".