Тюменских школьников зовут поиграть в "Зарницу 2.0"

Фото филиала центра военно-спортивной подготовки "ВОИН" в Тюменской области

Всероссийская патриотическая игра "Зарница 2.0" проводится среди детей и подростков со всей России в возрасте от 8 до 17 лет, для участия в первом отборочном этапе нужно оформить заявку на сайте.

Участникам нужно сформировать не менее двух отрядов из 10 человек, принадлежащих к одной из возрастных категорий: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. Ребята попробуют свои силы в сфере кибербезопасности, оборудовании и маскировке позиции, тактической медицине, военной журналистике, огневой подготовке, пожарной эстафете, основах выживания в дикой природе и состязании операторов БПЛА и других направлениях.

Организаторы игры — "Движение первых", "Аванпост" и филиал центра "Воин" в Тюменской области.