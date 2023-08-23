Знание.Герои пройдет в Тюмени

Фото: Российское общество "Знание"

Военно-патриотический форум Знание.Герои организует Российское общество "Знание" 25 августа на площадке Тюменского государственного университета. Программа включает встречи с участниками СВО, лекции и беседы по патриотической тематике.

Герои – не вымышленные персонажи из фильмов, а реальные люди, которые находятся среди нас. На форуме расскажут о памятных для нашей страны датах, связанных с Великой Отечественной войной, роли региона в исторических событиях. Слушателям предлагают обсудить, почему важно сохранять наследие прошлого и бороться с фальсификацией истории.

Участники форума встретятся с героями специальной военной операции и узнают о подвигах Героев Российской Федерации из первых уст.

Лектор Российского общества "Знание", заместитель председателя союза морских пехотинцев, ведущий подкаста о мужской психологии Артём Фомин проведёт лекцию-беседу на тему "Необходимость патриотизма в сфере образования. Патриотизм и лидерство сегодня", а также расскажет об исторических событиях, предваряющих специальную военную операцию.

Председатель ТРОО "Союз десантников" Григорий Григорьев выступит с лекциями "Герои России – уроженцы Тюменской области", "Герои СВО и Афганской войны".

Отдельный блок форума будет посвящен развитию добровольчества.

"История России — это история доблести. Подобные мероприятия транслируют историческую память и повышают наши знания о подвигах героев, достижениях страны, истории России и родного края. Особенно важно для подрастающего поколения и молодёжи понимать, чем опасна фальсификация истории, как бороться с этим явлением. Форум Знание.Герои даёт возможность получить информацию от первого лица, от участников событий, пообщаться с реальными героями, почувствовать сопричастность к выдающимся достижениям предков и современников, вдохновиться на собственные свершения", - отмечает ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Форум будет проходить 25 августа в ТюмГУ по адресу: ул. Ленина, 16. Торжественное открытие состоится в 10:00, площадки будут работать до 13:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.