Тюмень стала площадкой для подготовки инструкторов федерального центра "Воин"

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Тюменский филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" за 2023 год признан лучшим среди открывшихся в мае 12 филиалов, его организационные наработки, прежний опыт по военно-патриотическому воспитанию молодежи и взаимодействие с региональными властями считаются эффективными, что позволило ему стать площадкой обучения руководителей и инструкторов для будущих филиалов в других регионах страны.

Торжественное мероприятие, посвященное началу обучения инструкторов АНО ДПО "ЦРВСП", прошло в большом зале заседаний Тюменской облдумы с участием заместителя начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексея Аветисова, председателя правления центра "Воин" Виктора Водолацкого, замдиректора центра Сергея Светова, губернатора Александра Моора, местных парламентариев и сто представителей регионов РФ, в том числе ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Виктор Водолацкий в своем выступлении отметил успехи тюменского филиала, подчеркнул важность духовно-нравственного воспитания молодежи и необходимость прививать любовь к родине с малых лет как в семье, так и в детсадах, школах, ссузах и вузах страны. Он подчеркнул, что в регионе в этом направлении много наработок и он может стать опробационной площадкой по выстраиванию непрерывной системы патриотического воспитания детей и молодежи. Сергей Светов пожелал будущим коллегам успешно освоить теоретическую и практическую часть программы, проявить себя в учебе и последующей работе — стать настоящими наставниками молодежи.

В 2024 году региональные отделения Центра будут открыты в Волгоградской, Сахалинской, Мурманской областях, Камчатском крае, Чувашии, Якутии, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Тюмень на обучение приехали сто представителей этих регионов. Программа "Военно-спортивная подготовка: Теория и методика педагогической работы" рассчитана на 620 часов и состоит из двух блоков. Первый – практические занятия по огневой, тактической инженерной подготовке, пилотированию БПЛА, военно-прикладным дисциплинам. Второй - теория, ее "курсанты" будут изучать в марте на базе пединститута и института физкультуры ТюмГУ.