Центральный район в Тюмени существует почти полвека

Источник фото: Афиша Тюмень

Центральному району Тюмени исполняется 48 лет. Его территория была отделена от Ленинского и Калининского района 9 марта 1972 года, а спустя 24 года его преобразовали в Центральный административный округ.

Территория ЦАО разделена на две части рекой. Через Туру идут три автомобильных моста и один пешеходный — Мост влюбленных. По данным официального сайта администрации города, здесь проживает более 193 тысяч человек.

Округ является административным, культурным и промышленным центром города. В его границах расположены правительство Тюменской области, администрация Тюмени, областная и городская думы, корпуса тюменских вузов, музейный комплекс им. И.Я. Словцова, филармония, драматический театр, ДК "Нефтяник", аквапарк, ЦУМ, еще несколько торгоых центров. На территории Центрального АО действуют более 8 тысяч предприятий и организаций различных форм собственности, пишет "Вслух.ру".

Здесь же находятся главные достопримечательности Тюмени: Цветной бульвар, площадь 400-летия и т.д. Новый облик обрели площадь "Единства и Согласия", скверы: "Немцова", "Исторический", "Сибирских кошек", "Цветной бульвар", бульвар "Шаимский", "Загородный сад", которые пользуются большой популярностью не только у жителей областного центра, но и гостей столицы региона.

Ранее на территории округа располагались микрорайоны Заречье (Заречная часть), Слободка труда, Мартовская слободка, Потаскуй, Табор, Тычковка. Сейчас появляются новые - "Европейский", "Европейский берег", "Манхэттен" и другие.