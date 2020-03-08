Тюменский психолог развенчивает миф о необходимости развивающих занятий для малышей

Тюменские мамы стараются как можно раньше записать детей на всевозможные развивающие занятия. Однако эксперты отмечают: кружки и детские центры полезны, но не обязательны, особенно для малышей.

Детский психолог Мария Козлова рассказала, что дополнительные развивающие занятия пригодятся, если родители малыша слишком заняты, чтобы заниматься с ним хотя бы раз в неделю лепкой, выстриганием, рисованием, совместными играми. Или если ребенку необходима адаптация к детскому саду или малыш сам проявляет большой интерес к какому-либо виду спорта и творчества. "Развивашки" помогают ребенку адаптироваться в социальной среде, учат общаться со сверстниками и со взрослыми, дети становятся общительнее, легче усваивают новую информацию.

Однако ребенок до полутора лет развивается самостоятельно, познавая мир, трогая игрушки, пробуя предметы на зуб, слушая звуки, повторяя слова. Посещение детских центров в таком возрасте больше для развлечения мамы или ее самоутверждения, говорит специалист.

Для детей постарше рекомендации индивидуальны, зависит от интересов и реакции малыша: насколько легко ребенок общается с педагогом, проявляет ли любознательность, любит ли изучать новое. Одни дети не испытывают с этим сложностей, другие впадают в истерику или отстраняются. Здесь лучше не настаивать, а попробовать позже, когда малыш будет готов.

Есть еще одно правило – не отдавать ребенка на дополнительные занятия за месяц или два до начала посещения детского сада, потому что любое изменение влечет за собой процесс адаптации. И ребенок только начнет привыкать к новому месту, детям, педагогам, как его вновь отправляют в незнакомую среду. Это может отрицательно сказаться на психике.

Выбирая допзанятия, ориентируйтесь на предпочтения и способности ребенка и не перегружайте его. Сигналами к чрезмерной занятости и усталости ребенка могут стать вялость, агрессия, постоянное желание поспать, может даже подниматься температура и болеть голова.

А главное – никакие, даже самые дорогостоящие и увлекательные занятия, не заменят малышу общения с родителями, пишет "АиФ - Западная Сибирь".