Большинство тюменских школьников написали выпускное сочинение на тему надежды

Тема надежды стала самой популярной среди тюменских школьников при написании итогового сочинения, которое является допуском к ЕГЭ. На втором месте по популярности направление – добро и зло. Еще чуть меньше ребят выбирали тему любви и отношений.

Как сообщил начальник Центра оценки качества образования Тюменской области Александр Пахомов, всего в этом году более 10 700 одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ. Сочинение большинство из них писали 4 декабря 2019 года и 5 февраля 2020 года, но для тех, кто по каким-то причинам не смог присутствовать в эти даты, написание итогового сочинения назначено на 6 мая.

Интересен выбор школьниками тем для своего сочинения в этом учебном году. Более 6400 выпускников Тюменской области писали о надежде, 1900 учеников размышляли в своих письменных работах о добре и зле, 1700 человек сдали сочинение с темой о любви и отношениях. Меньше всего писали о смирении и покорности. 137 выпускников написали сочинение на примере "Войны и мира" Льва Толстого, приводя примеры и цитаты из произведения, пишет "Мегатюмень".

"Школьники Тюменской области всегда хорошо справляются с написанием сочинений. В течение года ребята активно участвуют в областных и всероссийских мероприятиях, которые побуждают читать художественную литературу и помогают развивать изящный слог. Например, юные тюменцы ежегодно становятся победителями всероссийского конкурса сочинений и конкурса "Живая классика", победителями и призёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и высокобалльниками единого государственного экзамена по русскому языку и литературе", - отметила член региональной комиссии по проверке итогового сочинения Елена Медведева.