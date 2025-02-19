Прокуратура наказала школу за сбор заявлений об отказе от претензий в случае провала на экзаменах

Прокуратурой Тюменского района проведена проверка по сообщениям о нарушении закона в Борковской школе, администрация которой организовала получение от родителей обучающихся заявлений об отказе от претензий в случае неудовлетворительной сдачи экзаменов их детьми.

"Отобрание подобных заявлений незаконно. Прокуратура района внесла начальнику управления образования администрации Тюменского муниципального района представление об устранении нарушений закона. В результате прокурорского вмешательства директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания, нарушения пресечены", - сообщили в облпрокуратуре.