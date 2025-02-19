Прокуратура наказала школу за сбор заявлений об отказе от претензий в случае провала на экзаменах

22:10 18 февраля 2025
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Прокуратурой Тюменского  района проведена проверка  по сообщениям о нарушении закона в Борковской школе, администрация которой организовала получение от родителей обучающихся заявлений об отказе от претензий в случае неудовлетворительной сдачи экзаменов их детьми.

"Отобрание подобных заявлений незаконно. Прокуратура района внесла начальнику управления образования администрации Тюменского муниципального района представление об устранении нарушений закона. В результате прокурорского вмешательства директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания, нарушения пресечены", - сообщили в облпрокуратуре.

Теги: прокуратура , Тюменский район , школа , экзамены
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