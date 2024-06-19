В Тюменской области 77 стобалльников, двое из них - трижды

Стали известны результаты ЕГЭ по физике, обществознанию и информатике. В копилке Тюменской области – еще 15 стобалльных результатов, всего на сегодня – 77 по восьми предметам, сообщил во вторник губернатор Александр Моор.

"Особая гордость – ребята, которые сдали экзамены сразу по трем предметам без единой ошибки. Это Кирилл Яковенко из 89-й школы Тюмени (математика, физика, русский язык) и Александр Быстрицкий из гимназии ТюмГУ (математика, физика, информатика). Также появился еще один выпускник, сдавший на максимум два предмета: физику и математику. Это Сергей Шестаков из Физико-математической школы", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что 23 выпускника получили максимальное число баллов на ЕГЭ по химии (16), литературе (5) и географии (2), в прошлом году таких было 16.

В целом в 2023 году в регионе максимальный результат на ЕГЭ показали 63 человек, пять из них на 100 баллов сдали по два предмета. В 2022-м было 47 стобалльников, у пяти из них отличились дважды.

Вот и закончились выпускные экзамены. В этом году в Тюменской области число стобалльников увеличилось на 16.

Напомним, в регионе за каждый стобалльный результат ребята получают по 100 тысяч рублей.