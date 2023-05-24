Как выжить во время ЕГЭ?

Нашли на просторах Telegram канал "Мурашко по коже" с дельными советами про предэкзаменационный ЗОЖ и решили поделиться с вами.

Прежде всего, режим дня в экзаменационный период не должен сильно отличаться от привычного.

Подъем, как и в учебное время, в 7:00-7:30 (утра, разумеется).

Зарядка - это важно. Физические упражнения помогают быстрее ввести организм в рабочее состояние. Участвовать в упражнениях должны все группы мышц, особенно мышцы плечевого пояса, шеи, спины.

Завтрак - сытный и обязательно горячий: омлет, каша, котлета, чай или кофе с молоком, хлеб с маслом

Начинать подготовку лучше в то же время, что и занятия в школе - в 8:30-8:45. Утро вечера мудренее - народная мудрость актуальна и в наши дни. С утра у большинства отмечается первый подъём уровня работоспособности.

Смена видов деятельности сохраняет рабочий настрой, поэтому через каждые 40-45 минут обязателен перерыв на 10-15 минут. Пассивный отдых - не лучший выбор, лучше размяться.

Второй завтрак и прогулка. Через 3 часа занятий, примерно в 11.30, нужен перерыв 30-40 минут, второй завтрак (творог, молоко, яблоко), после которого можно выйти ненадолго погулять. После такого отдыха на воздухе можно позаниматься ещё 1,5-2 часа.

Обед - в 13:30-14:00, а после него 1,5-2-часовой отдых, во время которого погулять на улице, лучше всего в парке или сквере.

С 16 часов можно продолжить подготовку у экзаменам. Заниматься следует, как и утром, 2,5-3 часа с небольшими перерывами через каждые 40-45 минут.

В 19:00 книги и тетради нужно отложить до следующего утра.

В 20:00 – ужин. Прекрасно подойдут творожные изделия, каши, молоко, кефир или простокваша.

После ужина – отдых, прогулка. Прохладный вечерний воздух сразу снимет усталость после напряжённой подготовки (от редакции добавим: несовершеннолетним в Тюменской области нужно помнить, что прогуливаться без взрослых они могут только до 23:00).

В 22:00 – сон. Продолжительность ночного сна в этот напряжённый период должна быть не менее 9-ти часов.