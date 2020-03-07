Красивые сочетания чисел февраля увеличили количество тюменских свадеб

В феврале этого года было три красивые даты: 02.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020. Такие яркие сочетания привлекают молодожёнов – по данным управления ЗАГС Тюменской области, в феврале вступила в законный брак 801 пара. Из них – 466 тюменских пар, 94 пары Тюменского и 80 пар Тобольского районов. В Аромашевском, Армизонском и Бердюжском районах зафиксировано по одному бракосочетанию.

Эту статистику можно сравнить с прошлогодней: в феврале 2019 года в брак вступили 615 пар. В январе нынешнего года было сыграно 442 свадьбы, из них 236 – в Тюмени.

Необходимо помнить и о том, что для счастливой семейной жизни недостаточно сыграть свадьбу в день с красивым сочетанием чисел. Число разводов в феврале прошлого и этого года осталось примерно на одном уровне – 530 и 534 соответственно.

Как пишет "Вслух.ру", популярность красивых дат впервые была отмечена 07.07.2007 года – тогда в Тюмени поженились 283 пары. Спустя год, 08.08.2008, было зарегистрировано 323 бракосочетания.