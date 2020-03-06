Выпускников Студвесны просят поделиться своими историями

К юбилею тюменской "Студенческой весны" собирают истории ее выпускников. На сайте студвесна72.рф уже можно почитать историю певицы Елены Кукарской, первой мисс "Российской студенческой весны" Алёны Фролочкиной и продюсера федеральных кинокартин Андрея Зубова.

В преддверии старта юбилейной Студвесны тюменцы делятся историями о фестивале: рассказывают об успехах, забавных случаях или событиях, которые кардинально изменили их жизнь. Российская певица и финалистка "Фабрики звезд 5" Елена Кукарская отметила, что после Студвесны стала профессионально заниматься вокалом и нашла свое призвание. А выйти замуж прямо во время выступления предложили руководителю студии хореографии ТюмГНГУ Екатерине Поплавской.

— В свои двадцать на Студвесне я выяснял, что получается, а что нет. Ушел из "Европы", попробовал сделать сольный номер и мою работу оценили главным призом. Кроме того, первые видеоролики стал снимать для фестиваля: понял, что у меня что-то получается в медиа и видеосъемке. Таким образом, "Студенческая весна" стала экспериментальной площадкой, где я проверял свои точки роста и это сработало, — рассказал продюсер федеральных кинокартин Андрей Зубов.

Поделиться историей своего участия в фестивале могут все желающие на сайте студвесна72.рф. Сориентирует в навигации персонаж Антон. Он задаст серию вопросов, а по итогу ответов составит рассказ, который разместят на сайте. Среди участников организаторы разыграют набор брендированной одежды, дизайн которой разработали специально к двадцапятилетию фестиваля.

— "Студенческая весна" — не только атмосфера творчества. Фестиваль помогает понять, что молодой человек может открыть в себе, становится социальным лифтом. Поэтому через истории выпускников и их опыт, мы хотим сделать Студвесну для участников осознанной, интересной и перспективной, — отметил руководитель дирекции XXV Областного фестиваля "Студенческая весна" Илья Титов.

В этом году состоится 25-й юбилейный областной фестиваль "Студенческая весна". В 2019 году на участие в фестивале было подано 3000 заявок, представлено 800 номеров на кастингах по концертным направлениям "Мода", "Театральное", "Танцевальное", "Музыкальное" и "Оригинальный жанр", 73 из которых эксперты отметили лучшими: их показали на финальных шоу по каждому направлению.

Впервые областная "Студенческая весна" прошла в мае 1994 года. В 1995 был сделан перерыв, с 1996 она проходит регулярно. В этом году тюменский фестиваль студенческого творчества пройдет юбилейный 25-й раз.