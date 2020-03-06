Тюменец отправится в колонию за смертельное ДТП на улице Федюнинского

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор водителю, спровоцировавшему смертельную аварию в областном центре 22 ноября 2019 года. 30-летний мужчина был признан виновным по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В районе дома №67 по улице Федюнинского водитель на Fiat при перестроении в крайнюю полосу движения не справился с управлением и не уступил дорогу автомобилю Lada. В результате столкновения Lada врезалась в опору уличного освещения, ее водитель погиб.

Суд назначил тюменцу 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На 2 года он лишен права управления транспортом. В пользу супруги погибшего суд взыскал с мужчины 700 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.