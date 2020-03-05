В Тобольске спасителям пришлось выручать енота

Накануне в Тобольске помощь сотрудников ТОСЭР понадобилась в шестом микрорайоне города. На дерево возле местной школы забрался енот. Животное прогуливалось с хозяевами, в какой-то момент освободилось от поводка и забралось на верхушку березы.

Снять енота с дерева самостоятельно у тоболяков не вышло, и они обратились в экстренную службу. Прибывшие спасатели достали зверька с дерева при помощи альпинистского снаряжения и лестницы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, на земле енота передали хозяевам, его состояние опасений не вызвало.