В Тобольске спасителям пришлось выручать енота

15:00 05 марта 2020
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Фото: pixabay.com

Накануне в Тобольске помощь сотрудников ТОСЭР понадобилась в шестом микрорайоне города. На дерево возле местной школы забрался енот. Животное прогуливалось с хозяевами, в какой-то момент освободилось от поводка и забралось на верхушку березы.

Снять енота с дерева самостоятельно у тоболяков не вышло, и они обратились в экстренную службу. Прибывшие спасатели достали зверька с дерева при помощи альпинистского снаряжения и лестницы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, на земле енота передали хозяевам, его состояние опасений не вызвало.

Теги: животные , спасатели
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