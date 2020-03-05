Тюменцы могут стать лесными инспекторами

Фото: пресс-служба департамент лесного комплекса Тюменской области

Осуществлять экологический контроль в лесах на добровольных началах предлагают жителям Тюменской области.

Получить статус общественного лесного инспектора по охране окружающей среды имеет право каждый гражданин старше 18 лет. Общественные инспекторы могут вести фото- и видеосъемку правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, направлять эти материалы в органы государственного надзора, запрашивать информацию, необходимую для осуществления общественного контроля, участвовать в работе по экологическому просвещению населения. Работа ведется на безвозмездной основе.

Для того, чтобы участвовать на добровольных началах в обнаружении лесных пожаров, незаконных рубок и свалок в лесу, необходимо обратиться в департамент лесного комплекса Тюменской области. По вопросам подачи заявления и общественному экологическому контролю можно обратиться: (3452) 427-668.