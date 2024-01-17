Тюменские лесники за зиму собирают около 50 тонн шишек

Зимой в лесном хозяйстве Тюменской области ведется сбор шишек и заготовка семян для выполнения плана по воспроизводству лесов. Заготавливают посевной материал сотрудники Тюменской авиабазы в рамках реализации проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

"В нынешнем сезоне объем заготовки составляет 400 кг, и эта норма на сегодняшний день почти выполнена - переработано уже более 378 кг. Чтобы получить такое количество семян, нужно собрать около 50 тонн шишек", - отмечают в деплеса ТО.

Каждая партия семян проходит экспертную оценку в лаборатории "Центра защиты леса". После проверки специалисты Центра выдают удостоверения и сертификаты, подтверждающие соответствие необходимым показателям качества семян.