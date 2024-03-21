Тюменские лесники с помощью квадрокоптера выявили новую незаконную рубку леса

В Сорокинском районе лесничий "Тюменьлеса" обнаружил с помощью квадрокоптера незаконную рубку более 15 кубометров берёзы, причиненный лесам ущерб превысил 204 тысячи рублей, сообщает теплела ТО.

Акт о лесонарушении передан в департамент лесного комплекса для принятия мер. беспилотные летательные аппараты применяют при патрулировании лесов регулярно. Они позволяют увеличить площадь контролируемой территории, зафиксировать нарушения, идентифицировать виновных и привлечь их к ответственности, отмечают в департаменте.