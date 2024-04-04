Около 400 кубометров леса незаконно вырубили в Тюменской области за март

Государственные лесные инспекторы на территории Тюменской области выявили семь незаконных рубок: две в Исетском лесничестве и по одной в Бердюжском, Казанском, Сорокинском, Тюменском и Ярковском лесничествах.
Общий объем незаконной лесозаготовки составил более 382 кубметров, сумма причиненного лесам ущерба - 3,8 млн рублей.
Материалы по факту незаконных рубок переданы в УМВД для возбуждения уголовных дел и привлечения виновных к ответственности.
Им грозит штраф в размере до 3 млн рублей либо принудительные работы сроком до 5 лет со штрафом 300 – 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом 300 – 500 тысяч рублей.
Виновные также будут обязаны добровольно или принудительно возместить сумму ущерба, причиненного лесному фонду.
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