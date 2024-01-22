Более 11 млн хвойных сеянцев высадят в лесах Тюменской области в 2024 году

Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению в этом году запланированы на 9200 га, на 3000 из них создадут искусственные лесные насаждения, для этого потребуется высадить более 11 млн сеянцев хвойных деревьев, сообщает деплеса ТО.
Работы по сохранению и воспроизводству лесов Тюменской области ведутся согласно региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".
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