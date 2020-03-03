Широкая масленица на Масловском взвозе: хороводы, веселые забавы и развлечения

Фото: Дмитрий Сиялов

Столько еще на Масловском взвозе народа не было! Широкая Масленица закружила тюменцев на Набережной реки Туры. Веселые забавы, интересные игры, розыгрыш призов и не только подготовили организаторы гостям праздника.

В первый день весны Набережная залилась ярким светом и веселым хороводом вместе с главной героиней праздника – Масленицей. Наша хозяйка праздника закружила в хороводе гостей вместе с фольклорным ансамблем "Росстань".

На мероприятии организовали множество интерактивных площадок: кто-то подкидывал блины на сковородке, играл в кулачные бои, рубил шашкой бутылки с водой, другие перебрасывали мячик с помощью домотканых половичков, забирались на снежную гору и участвовали в других не менее интересных развлечениях. За активность в играх горожанам выдавали жетоны - солнышки, которые можно было обменять на купоны для участия в розыгрыше призов от партнеров. Главными призами стали детские планшеты.

Всего на празднике работало 18 интерактивных площадок и три тематических фотозоны. Ребята катались с горок, участвовали в масленичных забавах и веселились от всей души. Праздничное настроение создавали творческие коллективы и солисты Центра культуры и творчества "Тюмень": Наталья Малаенко, Михаил Шепеленко, Анастасия Чехомова, Евгений Петропавловский, Ирина Вайланд, Дарья Чехомова, ранее упомянутый гордость – фольклорный ансамбль "Росстань", ансамбль "Русская душа", группа "Джеззи".

Традиционно на народном гулянии прошел конкурс кукол масленицы "Тюменская Масленица – 2020". Куклы одна краше другой радовали глаз и еще больше поднимали настроение гостям.

А еще гостей на празднике встретила сама Весна. Которая расположила на площади свою Резиденцию – яркую, красочную. Каждого, кто заглянул к Весне в резиденцию ждет успех и благость.

Завершился праздник традиционным ритуалом - сжиганием чучела. Все участники остались довольны размахом организованного мероприятия и в отличном настроении проводили Зимушку и встретили красавицу Весну.

Организаторами мероприятия выступили Департамент культуры администрации города Тюмени и Центр культуры и творчества "Тюмень".

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