Александр Пересторонин: Общественной палате Тюменской области нужны люди с весомым социальным капиталом

Формирование региональной Общественной палаты 3-го созыва продолжается в Тюменской области. Своих делегатов уже утвердил региональный парламент. По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александра Пересторонина, важно, чтобы в состав организации вошли активисты с весомым социальным капиталом.

"Хочется, чтобы в Общественной палате Тюменской области собрались не только активные и неравнодушные к проблемам общества лица, но и при этом обладающие хорошим людским и социальным капиталом. Чтобы они могли не только обозначать имеющиеся проблемы, но и искать и находить пути их решения. Тогда Общественная палата стала бы более живой и активной, помогала бы и населению, и власти", - отметил Александр Пересторонин.

Состав Общественной палаты региона формируется тремя путями. Треть активистов (34 человека) утверждает Тюменская областная Дума, треть рекомендует губернатор Тюменской области, а заключительную треть выберут на первом собрании 11 марта 2020 года сами члены Общественной палаты. Участники выбираются из числа структурных подразделений общероссийских, межрегиональных и местных общественных объединений и некоммерческих организаций, зарегистрированных в Тюменской области.

"Авторитет членов Общественной палаты важен еще и потому, что одного из них делегируют представлять Тюменскую область на федеральном уровне. Наш регион зарекомендовал себя как передовой, многие наши наработки в самых различных сферах затем переносятся на федеральный уровень. Нужно поддержать этот почин", - подчеркнул эксперт.

Напомним, срок полномочий нынешнего состава Общественной палаты Тюменской области истекает в апреле 2020 года. Ознакомиться со списком кандидатов можно на сайте организации.