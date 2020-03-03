Для лечения рака шейки матки тюменские врачи применяют новые 3D-технологии

В Тюменской области в 2019 году был зарегистрирован 181 случай заболевания раком шейки матки. В лечении пациенток специалисты "Медицинского города" применяют комплексный подход.

Как правило, лечение проходит в сочетании дистанционной лучевой и брахитерапии — радиотерапии, когда источник излучения вводится в пораженный орган. Такое лечение применяется тюменскими радиотерапевтами уже не первый год, но недавно у специалистов появились дополнительные возможности. Теперь брахитерапия выполняется в 3D режиме.

3D-брахитерапия позволяет специалистам с помощью компьютерной томографии визуализировать введенный инструмент, пораженные и здоровые органы, а также корректировать дозу излучения таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на здоровые близлежащие органы.

3D-планирование в брахитерапии широко применяется только в заграничных клиниках и ведущих центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня тюменские специалисты достигли международного уровня и уже успешно применяют новую методику на практике.

Первой пациенткой, получившей лечение по современной методике, стала молодая женщина с диагнозом рак шейки матки второй стадии. Благодаря двум последовательным этапам лучевой и брахитерапии врачам удалось добиться полного излечения пациентки от опухоли с минимальным воздействием на здоровые органы, рассказали в пресс-службе "МКМЦ "Медицинский город".