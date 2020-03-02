Тюменцы могут записаться на диспансеризацию через госуслуги

Новая услуга "Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации" стала доступна на едином портале государственных услуг. Записаться можно в личном кабинете пациента на сайте gosuslugi.ru.

В Региональном информационно-образовательном центре пояснили, что услуга находится в разделе "Мое здоровье". После перехода по ссылке нужно нажать кнопку "Получить услугу", далее следовать указанным инструкциям: заполнить анкету о плане медицинского осмотра, выбрать дату и время приема по диспансеризации. Отменить запись можно точно так же, как обычный прием к врачу