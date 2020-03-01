Тюменские флористы прогнозируют рост цен на цветы в преддверии 8 марта

Тюменские цветочные магазины планируют повысить стоимость цветов с начала следующей недели. Традиционное удорожание связано с повышенным спросом перед Международным женским днем. Цена возрастет в среднем на 20-30%.

Как рассказала тюменский флорист Юлия Посысаева, праздничные цены будут действовать с 3 марта: если сейчас розы стоят 80 и 100 рублей, а тюльпан 50 рублей, то на следующей неделе розы обойдутся уже в 100-110 рублей, а тюльпаны – 70 рублей. Лучше позаботиться о покупке цветов заранее и сделать заказ на букеты как минимум за 3-4 дня.

В среднем по городу цены на цветы примерно одинаковые, разница плюс-минут 5-15 рублей за штуку. Планируемое повышение стоимости подтвердили как минимум в восьми цветочных салонах города.

Ранний рост стоимости связывают также с тем, что праздничный день в этом году выпадает на воскресенье, а значит мужчины-коллеги будут поздравлять тюменок уже в четверг-пятницу.

Горожане могут сэкономить на покупке цветов, если обратятся в тепличные хозяйства Тюмени. Здесь предлагают тюльпаны по 35-40 руб. за штуку. Однако ехать за ними придется самостоятельно, пишет "АиФ - Западная Сибирь".