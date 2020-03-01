Тюменцев приглашают пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ будут проводить в Тюмени в мобильных лабораториях. Сдать анализы можно будет в течение марта по средам.

4 марта акция будет проходить у ТРЦ "Тюмень Сити Молл", 11 марта лаборатория будет ждать всех желающих на Цветном бульваре, 18 марта анализы можно будет бесплатно сдать у ТРЦ "Премьер", 25 марта - у железнодорожного вокзала.

Метод экспресс-тестирования широко используется в медицине, его точность крайне высока. Это самый быстрый способ узнать свой ВИЧ-статус. Результат известен уже через пять минут после сдачи. Тестирование анонимное и совершенно бесплатное, пишет "Вслух.ру".

Ознакомиться с графиком анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ можно по ссылке http://aids72.ru/mobile-test.

Кроме того, сдать анонимный экспресс-тест можно в любой рабочий день в Центре профилактики и борьбы со СПИД. Никакой подготовки к анализу не требуется.