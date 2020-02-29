В ближайшие три года в Увате планируется расселение аварийных домов

В Уватском районе 16 многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежат расселению по региональной программе в 2020-2022 г. Как сообщает пресс-служба администрации муниципального образования, после переселения аварийное жильё снесут.

Два дома в Увате, не подлежащие капитальному ремонту, осмотрел глава района Сергей Путмин. Это дом №16 по ул. Победы и дом №89 по ул. Ленина. В этих домах 16 квартир, 5 из которых муниципальные, сообщает глава Уватского сельского поселения Виктор Елесин.

В 2020 году также планируется расселение домов №7, №8, №9 и №11 по ул. Нефтяников в Нагорном, дома №7 по ул. Пионерной и №8 по ул. Лесной в Демьянке, дом №9 по ул. Мирной в дер. Ищик, дома №5 и №12 по ул. Маевской в дер. Остров.

В настоящее время застройщику предоставлено два земельных участка в правобережном Увате для возведения двух многоквартирных домов, – сообщают в управлении имущественных отношений и земельных ресурсов администрации муниципалитета. Позже для переселения граждан из аварийного жилья в этих домах могут быть приобретены квартиры, пишет ИА "Тюменская линия".