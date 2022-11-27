Более 440 жителей Тюмени переедут из ветхого и аварийного жилья в следующем году

442 жителя Тюмени в 2023 году смогут покинуть ветхое и аварийное жилье. Всего начиная с 2012 года к концу следующего года будет расселено без малого 13 тысяч человек.

В бюджете Тюмени на эти цели предусмотрено 700 млн рублей, часть средств будет выделена в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Проживающие по соцнайму получат ключи от квартир в новостройках, собственники — выплаты, сообщает Вслух.ру.

Всего на улучшение жилищных условий тюменцев в бюджете города в 2023 году предусмотрено 1 млрд 243 млн рублей (3%) всего объема. 163 молодые семьи получат социальные выплаты на приобретение и строительство жилья. 110 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам

фашизма предоставят социальные выплаты на проведение ремонта дома.

В областном бюджете запланировано 718,6 млн рублей, в том числе 240,9 млн — в рамках нацпроекта. 539,4 млн рублей — на обеспечение жильем молодых семей. 839,5 млн рублей — на приобретение жилья для детей-сирот, отдельных категорий граждан. 463,7 млн рублей — на предоставление субсидий и займов на строительство и приобретение жилья работникам организаций бюджетной сферы, молодым семьям.