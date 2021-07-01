Владимир Якушев заявил, что разберется в каждой проблеме, озвученной на прямой линии с президентом

В эфире "Прямой линии" с Владимиром Путиным прозвучало пять вопросов от жителей Уральского федерального округа. Предприниматель из Сургута рассказал о сложностях с получением кредитов на развитие малого бизнеса. Жительница Краснотурьинска пожаловалась на проблемы с газификацией. Вопрос из Челябинска касался развития транспортной инфраструктуры, в частности, строительства в областном центре метро. Из Тюменской области 51-летняя жительница села Абатское сообщила, что не может найти работу, а житель посёлка Демьянка - о завышенных тарифах за ЖКУ.

Земляки подняли важные темы, отметил полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев: