Моор освободил Бакиева от должности замгубернатора Тюменской области

Заместитель губернатора Тюменской области, руководитель представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации Эдуард Бакиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию 20 сентября 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Эдуард Бакиев на должность заместителя главы региона, руководителя представительства правительства Тюменской области в органах госвласти РФ был назначен в марте 2019 года, до него на этом посту работал Павел Тараканов, с 2018 года представляющий правительство региона в Совете Федерации.

На этой неделе ряд федеральных СМИ сообщили, что Тараканов уходит с поста сенатора, предположительно, уступая место в Совфеде полномочному представителю президента в УрФО и врио секретаря генсовета "Единой России" Владимиру Якушеву.