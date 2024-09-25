Якушев стал сенатором от Тюменской области

Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев избран первым заместителем Председателя Совета Федерации. Он наделён полномочиями сенатора от Тюменской области, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Кандидатуру сенатора утвердил и направил в Совет Федерации РФ губернатор Тюменской области Александр Моор.

Павел Тараканов, представлявший правительство Тюменской области в Совфеде с 2018 года, сегодня официально сложил свои полномочия. Накануне он сообщил РИА Новости, что планирует остаться в команде правительства региона.

Во вторник президент РФ Владимир Путин освободил Якушева от должности полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, по сообщениям в сети, это место может занять Артем Жога.