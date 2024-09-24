Президент РФ освободил Якушева от должности полпреда в УрФО

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Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России", полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев до 1 октября может стать сенатором. По данным РИА Новости, на заседании в среду Совфед проголосует по вопросу назначения Владимира Якушева на пост первого вице-спикера палаты.

Якушев с 2001 по 2005 год был вице-губернатором Тюменской области, около полугода – мэром Тюмени, а с 2005 по 2018 года главой региона. с 2018 года возглавлял Минстрой РФ, в 2020-м назначен полпредом УрФО.