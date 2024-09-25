Экс-сенатор Тараканов вернулся в правительство Тюменской области

17:00 25 сентября 2024
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Павел Тараканов назначен заместителем губернатора Тюменской области, руководителем Представительства Правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации, соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

С 2019 года этот пост занимал Эдуард Бакиев, 20 сентября он  освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Сам Тараканов руководил представительством правительства до 2018 года, с 2018-го был сенатором от исполнительной власти региона в Совете Федерации. На первом пленарном заседании осенней сессии Совета Федерации, которое прошло сегодня, он сложил свои полномочия, уступив кресло сенатора экс-полпреду в УрФО и временно исполняющему обязанности секретаря генсовета "Единой России" Владимиру Якушеву, который сегодня же избран на должность первого заместителя председателя Совета Федерации РФ.

Теги: Александр Моор , Владимир Якушев , Павел Тараканов , сенаторы , Совет Федерации
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