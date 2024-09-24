Владимир Якушев: "Регионы УрФО стали одной мощной командой"

Владимир Якушев, являвшийся до сегодняшнего дня полномочным представителем президента в УрФО, поблагодарил регионы Уральского федерального округа за совместную работу:

Без малого четыре года, которые я работал на посту полпреда, выдались непростыми для страны и для Уральского федерального округа в частности. На 2020 год пришёлся пик пандемии коронавируса. Она казалась сложнейшей проблемой в новейшей истории. Затем специальная военная операция существенно изменила нашу жизнь. В условиях сильного давления стран Запада приходилось в короткие сроки существенно увеличивать объёмы производства предприятий оборонно-промышленного комплекса. Параллельно все регионы УрФО держали заданные темпы реализации национальных проектов, работали над достижением национальных целей, улучшением уровня жизни уральцев. На мой взгляд, все субъекты стали одной мощной командой, поддерживали друг друга делом и советом. Мы все, каждый на своём месте, продолжим трудиться, чтобы эта слаженное взаимодействие продолжилось. Чтобы цели специальной военной операции были достигнуты, и Победа наступила как можно быстрее.