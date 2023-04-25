144 тюменца в 2023 году получили новое жильё взамен аварийного

С начала года 144 жителя Тюменской области получили новое жильё взамен аварийного. В 2023 году регион завершает реализацию проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жильё и городская среда", начатую в 2019 году, сообщает ГУС ТО.

За пять лет в Тюменской области планировалось расселить весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Это более 3,6 тыс. квартир общей площадью145,45 тыс. кв. метров. В них проживало 9,14 тыс. человек.

На текущую дату расселено 141,08 тыс. кв. метров - 97%.

Новое жильё получили 8,77 тыс. человек.

Полностью завершено расселение аварийного жилья в 7 муниципальных образованиях: в городах Тобольск и Ялуторовск, Голышмановском и Заводоуковском городских округах, Вагайском, Исетском и Тобольском районах.

До конца года программа будет реализована в г. Тюмени, Тюменском и Уватском районах.

Идёт формирование новой программы расселения, в которую войдут дома, признанные аварийными после января 2017 года.