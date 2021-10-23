В Голышмановском округе продолжается капремонт муниципального жилья

Более 4,5 млн рублей выделили из бюджета Голышмановского округа на капремонты муниципального жилья в 2021 году. Заявки подают граждане, проживающие в неприватизированных домах и квартирах. Из 19 запланированных на текущий год объектов в работе остаются четыре.

Самая масштабная переделка была произведена в деревне Дербень Королёвской территории, где почти полностью переделали деревянный дом для многодетной семьи Шабалдиных, которая проживала в нем 13 лет. Как поделилась хозяйка Ирина, поначалу дом был пригодным для проживания, но со временем сильно обветшал.

"Крыша протекала, пол почти сгнил и проваливался, старые рамы продувались насквозь. Зимой приходилось топить печку целыми днями, но все равно было холодно. В 2019 году подали обращение в администрацию Голышмановского округа, чтобы капитально отремонтировать дом. В мае этого года приступили к работе — в июле жильё уже было полностью готово. Дом как новый, установлены пластиковые окна. Осталось докупить мебель", - рассказала она.

По данным на 21 октября в окружной комитет ЖКХ и благоустройства поданы 32 заявки на капремонты от граждан, заключивших с Голышмановской администрацией договоры соцнайма. Всего в муниципальном жилом фонде числится 700 квартир и домов, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".