Среди школьников тюменской области определены лучшие мастера на все руки

В Тюмени прошёл региональный этап всероссийской олимпиады школьников по технике и техническому творчеству. 16-ая гимназия Тюмени на протяжении двух дней проверяла мастерство мальчиков со всего региона.

Ребята не только показывали свои теоретические знания, но и демонстрировали умение работать на деревообрабатывающем оборудовании, а также показывали свои готовые изделия. Декор поделок, умение выжигать по дереву могли принести участникам дополнительные баллы, сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

Председатель жюри, Эдмунд Тихонов, отметил учеников школы №1 г. Ялуторовска за отличные результаты и владение инструментом. Именно они заняли первые 5 строчек рейтинга среди 10-11 классов.

Победителем олимпиады стал учащийся 11 класса ялуторовской школы №1 Дмитрий Колесников. Призёрами стали ученики школ №1 и №4 г. Ялуторовска, Викуловской школы №2 и Заводоуковской школы №1, Малозоркальцевской школы Тобольского района, Муллашинской и Борковской школ Тюменского района, Ишимского лицея имени Е.Г. Лукъянец, Казанской школы и Тюменского президентского кадетского училища.

Среди девятых классов победил Александр Усольцев – тоже ученик школы №1 г. Ялуторовска. Призовые места заняли ученики Тюменского президентского кадетского училища, Борковской школы Тюменского района и Ленинской школы Абатского района, школы №31 г. Ишима, Викуловской школы №2, Казанской, Вагайской и Омутинской школ.