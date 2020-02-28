Теория тюменских учёных поможет точно диагностировать кожные заболевания

В Тюмени получены новые научно-исследовательские результаты в лечении заболеваний кожи и их точной диагностике.

Лабораторные исследования велись в течение последних восьми лет. В результате скрупулезного сбора данных ученые пришли к созданию дерматологии нового типа – фенотипической дерматологии, которая объединила в себе последние достижения современной цитологии, иммунологии, системологии и концептологии.

"Научная теория исходит из потребности врачей-дерматологов в более точной диагностике. В этой области исследовательской практики существенным оказывается то, что можно назвать "дефицитом понятий для различения множеств заболеваний кожи", – говорит автор научной теории, кандидат медицинских наук Сергей Гольцов.

Сегодня фенотипическая дерматология, отдельные положения которой опубликованы в специализированных научных журналах, вызывает неподдельный интерес у врачей и ученых, кто занимается клеточными технологиями. "Мы получаем массу писем и отзывов, как критических, так и позитивных. Уже есть и примкнувшие молодые ученые, разделяющие интерес к новой теории. Если кратко, то с открытием способа получения цитоиммунограмм кожи, еще в 2012 году, появились и новые возможности детального изучения клеток кожи, – отмечает Гольцов. – Полученные новые сведения о разнообразии клеток кожи и их функций, наряду с запросом врачей-дерматологов к индивидуальному подходу в лечении больных, обязало нас к методологической стандартизации открывшихся диагностических возможностей".

По мнению автора теории, сейчас как никогда есть необходимость в разработке новых методов диагностики, в полной мере отвечающих рекомендациям великого русского врача Матвея Мудрова, который еще два столетия назад утверждал необходимость "лечить больного, а не болезнь".

"Индивидуализация подхода к лечению заболеваний кожи оказалась чрезвычайно сложной задачей в связи с уникальной структурой связей клеток кожи, препятствующих их разделению и изучению каждой клетки кожи в отдельности в жизнеспособном состоянии. Это до сих пор не позволяет дерматологам современности в полной мере оценить динамику заболевания кожи и выбрать наиболее эффективное из возможных лечение. Созданная на стыке наук новая теория – фенотипическая дерматология, уже сегодня позволяет создать массу практических моделей для точной диагностики и лечения заболеваний кожи", – рассказывает Сергей Гольцов.

Фото из архива Сергея Гольцова