Студенты тюменских вузов становятся зооволонтерами

Десять тюменских студентов из разных вузов прошли бесплатное обучение в "Школе зоопросветителя" ТюмГУ. Они получили необходимые знания, чтобы проводить в 2020 году уроки зоограмотности в школах города.

Как рассказал руководитель тюменской молодежной организации "Ладонь и лапа" Владислав Сиюткин, опытные зооволонтеры и педагоги научили студентов основам взаимодействия с детьми, поделились особенностями общения с аудиторией, которая не знакома с темами, касающимися животных.

"Полученные навыки и знания пригодятся будущим зоопросветителям во время похода в школу. Участники курсов узнали о деятельности зооволонтеров ТюмГУ, обсудили проблему бездомных животных и пути ее решения, поговорили о том, как лучше преподносить материал школьникам, как выходить из различных неловких ситуаций во время уроков. Также зоопросветители разработали собственные планы уроков, которые мы прокомментировали и доработали вместе", - отметил Владислав Сиюткин.

В марте волонтеры, прошедшие обучение, отправятся в школы Тюмени, чтобы провести уроки зоограмотности для учеников 6-8 классов. Мероприятие будет поэтапным: сначала пройдет вовлекающее интерактивное занятие – введение в тему, затем состоится лекция от экспертов – ветеринаров, сотрудников кинологической службы, работников приютов. Третьим этапом станет игра "Что? Где? Когда?" для подростков и их родителей, пишет ИА "Тюменская линия".