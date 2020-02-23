Диетолог напоминает тюменцам о правилах соблюдения поста

Масленичная неделя стартует 24 февраля, а сразу после неё начнётся Великий пост. Как не навредить организму соблюдением поста и кому нужно быть осторожным с ограничениями в питании, рассказала главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

По словам диетолога, пост полезен с медицинской точки зрения, т.к. это ограничительный рацион, позволяющий уменьшить поступление лишнего жира и животных продуктов в организм. Также полезно употребление большого количества растительных продуктов в пищу.

Но поститься нужно разумно, без резких ограничений. Кроме того, необходимо питаться разнообразно, к тому же существует много постных продуктов, которые помогут соблюсти дневную энергетическую ценность пищи. Пост – не диета, а способ очищения, ограничения как в пище, так и духовно, напоминает специалист.

Важно помнить о существовании групп людей, которым необходимо осторожно подходить к ограничениям в питании, чтобы избежать нанесения вреда своему здоровью. К таким группам относятся больные, истощённые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные и кормящие женщины, подростки и маленькие дети. Этим людям стоит проконсультироваться с врачом до начала поста и принять решение на основании его советов, пишет "АиФ – Западная Сибирь".