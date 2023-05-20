Как сделать окрошку полезной, рассказала тюменский врач

Врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева рассказала, что в обилии овощей, а значит, в наличии полезных пищевых волокон, а также зелени и кроется основная ценность этого блюда. Однако в ней есть и минусы. Это достаточно калорийное блюдо, особенно, когда речь идет об окрошке на квасе, используется вареная колбаса, большое количество картофеля и заправляется все это майонезом.

– Энергетическая ценность окрошки достаточна высокая – 75-100 килокалорий в 100 миллилитров. Даже если используется в качестве заправки сметана, это не безобидный продукт, поэтому злоупотреблять не стоит. Квас может вызвать усиление процесса брожения в организме, которое не всегда хорошо переносится. В связи с этим нужно соблюдать порции и не есть окрошку в большом количестве, – отметила Елена Дороднева.



Диетолог подчеркнула, что улучшить состав окрошки, и сделать блюдо легче можно. Для заправки лучше использовать сметану с низким процентом жирности и добавить небольшое количество горчицы. Это будет полезнее майонеза. Хорош и вегетарианский ее вариант: редис, огурцы, зеленый горошек, плюс много зеленого лука и укропа. В результате получим легкое блюдо – 42 килокалории на 100 миллилитров. А белковый компонент в этом варианте будут представлять яйца, сообщает "Тюменская область сегодня".