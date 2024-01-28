Соленое сало может быть полезным для здоровья

В соленом сале много жирорастворимых витаминов A, В, D и E, а также такие элементы как селен, кальций, магний, марганец, фосфор, цинк, натрий, медь, железо, необходимые для красоты кожи и волос, регулировании уровня гормонов и укрепления иммунитета.

- От всех других жиров сало выгодно отличает содержание арахидоновой кислоты. В сале ее в 10 раз больше, чем в сливочном масле. Она активно участвует в работе сердечной мышцы, артерий и образовании компонентов иммунной системы. Жирные кислоты, содержащиеся в сале, обладают желчегонным эффектом и способствуют выработке хорошего холестерина, который снижает риск развития атеросклероза. Витамин D, которого много в соленом сале, необходим для профилактики хронических заболеваний, включая некоторые виды рака, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа и болезнь Альцгеймера. Большинство людей имеют дефицит витамина D, и это влияет на иммунную систему. И прием витамина D может предотвращать частые простуды, ОРВИ и грипп.

На голодный желудок не стоит употреблять сало, чтобы избежать воспаления поджелудочной железы, — уточняет гастроэнтеролог Марина Осинцева.

Социологи утверждают, что больше всего сала едят датчане, немцы и французы. "Изобрели" сало тоже в Европе: в Древнем Риме свиной жир был важным ингредиентом в рационе воинов и рабов, и все из-за повышенной питательности, сообщает Мегатюмень.